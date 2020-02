HAMBURG (dpa-AFX) - Fünf Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treffen sich die Spitzenkandidaten der im Landesparlament vertretenen Parteien am Dienstag beim NDR zum TV-Duell. In einem ab 18.00 Uhr live übertragenen Streitgespräch treten zunächst die Spitzenkandidaten der Oppositionsparteien CDU, Linke, FDP und AfD an. Um 21.00 Uhr treffen dann Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD und seine Herausforderin, die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank von den Grünen, in der Live-Sendung "Das Duell" aufeinander.



Im Vorfeld hatte die CDU die Entscheidung des Norddeutschen Rundfunks kritisiert, die Oppositionskandidaten getrennt von denen der rot-grünen Regierungsparteien diskutieren zu lassen. Der NDR hatte die Auswahl damit begründet, dass sich mit Tschentscher und Fegebank die beiden aussichtsreichsten Kandidaten im Duell gegenüberstünden.



Laut ZDF-Politbarometer vom vergangenen Freitag liegt die SPD aktuell mit 37 Prozent als stärkste Kraft mit deutlichem Abstand vor den Grünen, die mit 25 Prozent gehandelt wurden, wäre schon am vergangenen Sonntag gewählt worden. Die CDU kommt demnach auf 13, Die Linke auf 8, und die AfD auf 7 Prozent. Mit nur 4,5 Prozent muss die FDP laut Umfrage um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen./fi/DP/he