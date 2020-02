Wegen des Unkrautvernichters Dicamba wurden Bayer und BASF zu einer 265-Millionen-Dollar-Strafe verurteilt. Es war das erste Dicamba-Urteil in den USA, mindestens 140 solcher Fälle werden folgen. Was das für Bayer heißt.

Erneut belastet ein Rechtsstreit um ein Unkrautvernichtungsmittel die Aktie des Agrarchemiekonzerns Bayer: Am Wochenende hat eine US-Jury ein millionenschweres Schadenersatzurteil gegen Bayer und den Chemiekonzern BASF gefällt. Die Geschworenen hatten Bayer und BASF im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Dicamba verurteilt, 265 Millionen US-Dollar (245 Millionen Euro) an den Pfirsichbauern Bill Bader aus dem US-Bundesstaat Missouri zu zahlen. Bader wirft den Konzernen vor, dass er wegen des Einsatzes von Dicamba auf benachbarten Feldern Ernteverluste erlitten habe.

Alexandra Lahav, Sammelklagen-Expertin der University of Connecticut School of Law, über die Signalwirkung des Urteils und was im Fall Dicamba rechtlich noch auf Bayer zukommen könnte.

WirtschaftsWoche: Bayer und BASF sind zu einer Strafzahlung von 265 Millionen Dollar verurteilt worden, weil das Herbizid Dicamba die Pfirsichplantage eines Bauern ruiniert haben soll. Welche Bedeutung hat das Urteil?Alexandra Lahav: Das Urteil wird in dieser Form keinen Bestand haben. Es setzt sich aus 15 Millionen Dollar Schadensersatz und 250 Millionen Dollar Strafzahlungen zusammen. Letzteres wird das Gericht mit Sicherheit reduzieren. Der US Supreme Court hat solche hohen Zahlungen für unzulässig erklärt, weshalb der Richter die Summe in den kommenden Wochen definitiv reduzieren wird, die von den Geschworenen festgelegt wurde.Auch werden Bayer und BASF in Berufung gehen. ...

