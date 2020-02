The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A10W86 ERSTE GP BNK AG 13-20 MTN BD00 BON EUR NCA QTRE XFRA AU0000XQLQM7 QUEENSLD TREA. CORP. 2020 BD00 BON AUD NCA XFRA CH0124656247 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-20 408 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0256434595 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-20 455 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DK9FT35 DEKABANK DGZ IHS.6431 BD00 BON EUR NCA B1FA XFRA USU08985AE09 BUILDERS FIRSTS.16/24REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB0Z70 LB.HESS.THR.CARRARA08L/13 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5K80 LB.HESS.THR.CARRARA02T/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5KW7 LB.HESS.THR.CARRARA02N/18 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BJTHP547 CP FUNDING 1 19/21.2.20 BD01 BON EUR NCA XFRA US02665WCL37 AMER.HONDA F.18/20FLR MTN BD01 BON USD NCA 0MDB XFRA USN5946FAB33 PROSUS 13/20 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1550932344 TALK TALK TELEC. 17/22 BD01 BON GBP NCA XFRA XS1777193233 LANDWIRT.R.BK 18/20DL MTN BD01 BON USD NCA XFRA US05579JAG31 BNZ INTERNAT.FDG 17/20MTN BD02 BON USD NCA XFRA US20030NCQ25 COMCAST 18/21 BD02 BON USD NCA XFRA US718172BX66 PHILIP MORRIS INTL 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US718172BY40 PHILIP MORRIS INTL 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1034950672 RAIF.BK INTL 14/25FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1366026596 HONEYWELL INTL 16/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1562574431 ICBC (HK) 17/20 MTN FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1567332884 BK O.COMM.(HK) 17/20 MTN BD02 BON USD N