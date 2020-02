Kahlschlag: Die britische Grossbank will innerhalb eines neuen Sparprogramms jeden sechsten Arbeitsplatz abbauen.London - Die britische Grossbank HSBC prüft innerhalb des neuen Sparprogramms den Abbau von bis zu 35'000 Stellen. Die Zahl der Mitarbeiter könnte von rund 235'000 auf etwa 200'000 sinken, sagte Interims-Konzernchef Noel Quinn der Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag in einem Telefoninterview. Zuvor hatte die Bank mitgeteilt, die Kosten wegen der niedrigen...

