NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 47 Euro belassen. Nach der jüngsten Kursrally wirke der kurzfristige Gegenwind erst einmal stärker als die mittelfristigen Chancen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die angekündigte Übernahme der Zugsparte von Bombardier entspreche größtenteils den jüngsten Medienberichten. Positiv seien die wohl höher als erwartet ausfallenden Synergieeffekte. Während der Prüfung der Transaktion durch die Kartellbehörden dürften die Aktien von Alstom sich nur in einer engen Spanne bewegen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

ALSTOM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de