NEU-ISENBURG (dpa-AFX) Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke leidet unter schwindender Nachfrage in Europa. Diese Entwicklung konnte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr nur teilweise ausgleichen. Der Umsatz sank laut vorläufigen Berechnungen 2019 um 2,5 Prozent auf 736 Millionen Euro, wie der SDax -Konzern am Dienstag in Neu-Isenburg mitteilte. Auch der bereinigte operative Gewinn (Ebit) reduzierte sich und lag bei 77 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 81 Millionen Euro. "2020 wird das Marktumfeld für Truck und Trailer noch anspruchsvoller werden", hieß es weiter.



Im November hatte das Management bereits die Prognose nach unten korrigiert und einen leichten Umsatz- und Ebit-Rückgang angekündigt. Der Markt sei im zweiten Halbjahr schwieriger geworden, hieß es damals./knd/stk

