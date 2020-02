Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta009/18.02.2020/08:00) - Sanochemia Pharmazeutika AG FN 117055 s ISIN AT0000776307



Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung



Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung der Sanochemia Pharmazeutika AG am Mittwoch, dem 11. März 2020, um 9.00 Uhr, im Technologiezentren Burgenland GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt ein.



I. TAGESORDNUNG



1. Bericht des Vorstands



2. Beschlussfassung über



a.) die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals gemäß §§ 182 ff AktG von EUR 15.649.831,00 um EUR 14.345.678,00 auf EUR 1.304.153,00 durch Zusammenlegung von Stammaktien im Verhältnis 12 Stammaktien: 1 Stammaktie zur Deckung eines sonst auszuweisenden Bilanzverlusts, b) die gleichzeitige ordentliche Erhöhung des auf EUR 1.304.153,00 herabgesetzten Grundkapitals um EUR 6.000.000,00 auf EUR 7.304.153,00 durch Ausgabe von 6.000.000 neuen auf Namen lautende Stammaktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre und ausschließlicher Zulassung der bew Beteiligungs GmbH zur Zeichnung von 6.000.000 neuen Stammaktien, c) die Änderung der Satzung in Punkt II. "Grundkapital und Aktien" in § 4 und § 5 Absätze 1. und 2. sowie d) die Wirksamkeit der Beschlusspunkte a.), b) und c.) jeweils unter der aufschiebenden Bedingung der rechtskräftigen Bestätigung des Sanierungsplans im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung der Gesellschaft zu 38 S 159/19 p durch das Handelsgericht Wien.



3. Beschlussfassung über



a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß Punkt II. "Grundkapital und Aktien" § 5 Absatz 5. (Genehmigtes Kapital 2019) der Satzung,



b) den Widerruf des bedingten Kapitals gemäß Punkt II. "Grundkapital und Aktien" § 5 Absatz 6. der Satzung sowie



c) die Wirksamkeit der Beschlusspunkte a.) und b) jeweils unter der aufschiebenden Bedingung der rechtskräftigen Bestätigung des Sanierungsplans im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung der Gesellschaft zu 38 S 159/19 p durch das Handelsgericht Wien.



4. Beschlussfassung gemäß § 87 Abs (2) AktG über die Erhöhung der tatsächlichen Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von derzeit 3 auf künftig 4 und Wahlen von drei Aufsichtsratsmitgliedern



5. Beschlussfassung über



a) die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Wien nach Neufeld/Leitha sowie



b) der Änderung der Satzung in Punkt I. "Allgemeine Bestimmungen" § 1 Absatz 2.



Die Aktien der Gesellschaft wurden bis 14.01.2020 im Dritten Markt der Wiener Börse gehandelt, Marktsegment "direct market plus"; die Gesellschaft ist keine börsenotierte Aktiengesellschaft im Sinne von § 3 AktG.



II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG



Insbesondere folgende Unterlagen zur Hauptversammlung iSv § 108 Abs 3 AktG können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 19. Februar 2020, unter folgender Adresse angefordert werden:



Per Post Sanochemia Pharmazeutika AG Investor Relations zH Frau Bettina Zuccato 1090 Wien, Boltzmanngasse 11 Per Telefax: +43(0)1 319 14 56-344 Per E-Mail b.zuccato@sanochemia.at



* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 5., * Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss gem § 153 Abs 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 2 * Erklärung des Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 4 gem § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf * Formular für die Erteilung einer Vollmacht, * Formular für den Widerruf einer Vollmacht, * vollständiger Text dieser Einberufung.



Diese Unterlagen sind überdies ab 19. Februar 2020 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.sanochemia.at unter der Rubrik IR & Presse zugänglich.



III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEIL-NAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG



Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 1. März 2020 (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.



Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 6. März 2020 ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss, nachzuweisen.



(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäß § 15 Abs 3 genügen lässt



Per Telefax: +43 (0)1 319 14 56-344 Per E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at (Depotbestätigungen bitte im Format PDF)



(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform



Per Post oder Boten Sanochemia Pharmazeutika AG Investor Relations zH Frau Bettina Zuccato 1090 Wien, Boltzmanngasse 11



Depotbestätigung gemäß § 10a AktG



Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:



* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code), * Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen, * Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000776307, * Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung, * Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.



Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 1. März 2020 beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher oder englischer Sprache entgegengenommen. Die Aktionäre werden durch Übermittlung der Depotbetätigung nicht blockiert. Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.



IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDE VERFAHREN



Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt III nachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich. Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege und Adressen an:



Per Post oder Boten Sanochemia Pharmazeutika AG Investor Relations zH Frau Bettina Zuccato Per Telefax: +43 (0)1 319 14 56-344 Per E-Mail b.zuccato@sanochemia.at (Dabei können die Vollmachten im Format PDF Berücksichtigung finden)



Die Vollmachten müssen spätestens bis 10.03.2020, 16:00 Uhr, MEZ/MESZ, Wiener Zeit, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.



Unabhängiger Stimmrechtsvertreter



Als besonderer Service steht den Aktionären Dr. Michael Knap als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung; hiefür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.sanochemia.at ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Dr. Michael Knap, pA IVA - Interessenverband für Anleger, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, michael.knap@iva.or.at.



V. Datenschutzinformation für Aktionärinnen und Aktionäre zur gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO



Die Sanochemia Pharmazeutika AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.



Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.



Für die Verarbeitung ist die Sanochemia Pharmazeutika AG die verantwortliche Stelle. Die Sanochemia Pharmazeutika AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken und IT-Dienstleistern. Diese erhalten von Sanochemia