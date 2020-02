Nach deutlichen Kursverlusten in der vergangenen Woche stabilisiert sich die Gemeinschaftswährung wieder. Wegen fehlender Impulse bewegt sie sich kaum.

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen kaum bewegt. Nach den deutlichen Kursverlusten in der vergangenen Woche stabilisierte sich die Gemeinschaftswährung damit weiter und hielt das Niveau vom Montag. Zuletzt wurde der Euro praktisch unverändert bei 1,0837 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...