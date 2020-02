Baierbrunn (ots) - Wer in fortgeschrittenem Alter noch seine Reiseträume verwirklichen möchte, sollte seine Wünsche zunächst aufschreiben. "Machen Sie sich eine Liste mit Reisezielen. Ordnen Sie sie nach der Umsetzbarkeit, nahe Ziele zuerst", empfiehlt der Berliner Psychologe Petros Stathakos im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Zum Beispiel: an die Ostsee, danach mit dem Schiff zum Nordkapp. Das schriftliche Festhalten steigert die Wahrscheinlichkeit, Pläne umzusetzen."Reisepartner bilden oft eine Zweckgemeinschaft"Wer niemanden hat, der mitreisen kann, sollte sich "erst mal die positiven Seiten am Alleineverreisen" vor Augen führen, rät Ursula Zeh, Psychologin bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Nürnberg. "Endlich haben Sie die Freiheit, Ihren Interessen und Wünschen nachzugehen."Finden lässt sich ein Reisegefährte zum Beispiel auf Portalen wie reisepartner-gesucht.de, möglicherweise aber auch bei Freizeit- oder Bildungsangeboten in der Umgebung, wie dem Seniorenkaffee oder einem Sprachkurs. Gleiche Interessen sind zwar wichtig, laut Stathakos gilt aber auch: "Reisepartner bilden oft eine Zweckgemeinschaft. Man verlässt sich aufeinander, doch man muss nicht dick befreundet sein."Im aktuellen "Senioren Ratgeber" finden Leserinnen und Leser weitere praktische Reise-Tipps für Singles sowie eine "Checkliste Reiseapotheke".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 2/2020 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.senioren-ratgeber.de/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4523018