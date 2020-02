FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Umsatzwarnung von Apple sind am Dienstagmorgen die vorbörslichen Kurse von Technologietiteln deutlich gefallen. Anteile des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductoror verloren auf Tradegate rund fünf Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Aktien von Infineon gaben um 2,6 Prozent nach und Aktien des Wafer-Herstellers Siltronic um 3,2 Prozent.



"Apple ist eine der ganz großen Wachstumsaktien, die die Märkte in der Vergangenheit nach oben getrieben hat", schrieb Analyst Stephen Innes vom Broker Axicorp. Die Frage sei, ob eine Hiobsbotschaft von Apple "diese Party nun beendet". Ein Händler nannte die Umsatzwarnung "keine komplette Überraschung", die Nachricht könne allerdings "Schockwellen durch die Technologiewelt senden"./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

