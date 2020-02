... sind die, die keiner erwartet! Es ist wie so oft an der Börse, im Moment steigen die Kurse - un-geachtet möglicher oder vorhandener Gefahren. Diese werden derzeit nicht das Gewicht beigemessen, das sie möglicherweise verdienen und werdendamit ausgeblendet. Ist das schlimm? Corona-Virus, US-Wahl, Brexit ... Die US-Wahl ist erst im November und damit in weiter Ferne. An der Börse scheint es ausgemachte Sache zu sein, dass Amtsinhaber Trump wieder das Rennen macht. Interessanterweise zeigt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...