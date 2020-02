Seit elf Jahren existieren Blockchains und das Interesse daran kulminierte Ende 2017 gemeinsam mit Bitcoin. Mittlerweile ist es ziemlich still um das Thema geworden. Hingegen steigerte sich das Interesse an FinTech ab 2014 massiv und hält bis heute an. Das ist auch kein Wunder, denn FinTech-Unternehmen wie Visa (WKN: A0NC7B), Square (WKN: A143D6) oder Wirecard (WKN: 747206) haben wahnsinnig gute Renditen erzielt, während Blockchain-Unternehmen unter "ferner liefen" geführt werden, wenn sie überhaupt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...