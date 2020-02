Eine Umsatzwarnung von Apple dürfte am Dienstag die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt vorerst stoppen. Der Dax notiert aktuell bei einem Minus von 0,85 Prozent auf 13.668 Punkten. Das Rekordhoch vom Wochenauftakt bei 13.795 Punkten rückt damit wieder etwas weg. Nach einer Umsatzwarnung von Apple +0,25% sind am Dienstagmorgen die vorbörslichen Kurse von Technologietiteln deutlich gefallen. Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...