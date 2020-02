Die neue Strafe gegen Bayer und BASF wegen der Verwendung eines Unkrautvernichters ist die Fortsetzung der begonnenen Strategie, Naturvergifter dieser Art aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist vollkommen richtig aber hat Konsequenzen: Unternehmen, die sich damit beschäftigen, müssen kunstvoll den Rückzug aus diesen Geschäften planen und einleiten. In Deutschland ist BASF am stärksten betroffen. Niemand kann exakte Zahlen angeben, aber es reichen die Aktivitäten der Natürschützer.



