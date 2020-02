Schwache Unternehmenszahlen und eine Umsatzwarnung von Apple belasten das Frankfurter Börsenbarometer. Die Rekordjagd im Dax ist erstmal unterbrochen.

Der Dax erreicht im Frühhandel nicht das Rekordhoch vom Vortag. An diesem Dienstag eröffnet das deutsche Börsenbarometer etwa 0,6 Prozent niedriger bei 13.691 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex bei 13.788 Punkten etwa 0,29 Prozent höher geschlossen. Erneut schaffte der Dax den Sprung auf eine Rekordmarke bei 13.795 Zählern - das vierte Rekordhoch in nicht einmal anderthalb Wochen.

Analysten rechnen nicht mit einer dauerhaften Fortsetzung der Dax-Rally, wie die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment zeigt: Zwar herrscht euphorische Stimmung, die als Kontraindikator gilt, doch Stephan Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx, erklärt: "Allein aufgrund der Stimmungslage empfehle ich nicht, Aktien zu verkaufen". Erst im Falle eines deutlichen Rückschlags sollten Investoren schnell aussteigen.

Am Vormittag stellt das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung das Barometer für Konjunkturerwartungen im Februar vor. Noch im Januar hatte das Barometer mit den besten Aussichten seit rund viereinhalb Jahren überrascht. Hintergrund war, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2019 besser entwickelt habe als von Börsianern erwartet. ZEW-Präsident Achim Wambach erklärte damals, dass das Wachstum aber weiterhin unterdurchschnittlich bleiben dürfte.

Unterdessen geht die Berichtssaison bei den Unternehmen weiter. An diesem Dienstag lassen unter anderem Sartorius, Heidelbergcement, Deutsche Börse, Osram und die Daimler Truck AG in ihre Geschäftsbücher schauen. In den USA stehen Zahlen des Supermarktriesen Walmart auf der Agenda, in Großbritannien präsentierte die Großbank HSBC Ergebnisse.

Das Coronavirus ist an den Börsen zuletzt wieder in den Hintergrund gerückt. Am Montag überraschte Apple allerdings mit einer - durch das Virus bedingten - zurückgenommenen Umsatzprognose. Bei iPhones gebe es Lieferengpässe, weil ...

