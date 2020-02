Berlin (ots) - In rund drei Wochen ist es soweit: Bei VISION.A 2020 erwarten Sie am 11. und 12. März 2020 Healthcare-Innovationen zum Anfassen, Wissen nonstop rund um aktuelle und künftige Kommunikationstrends sowie Networking pur mit Brancheninsidern. Mehr als 50 Speaker und 500 Gäste widmen sich gemeinsam der Frage: Wie sieht die Zukunft der Kommunikation im digitalisierten Pharma- und Apothekenmarkt aus? Gekrönt wird DIE Digitalkonferenz des Jahres von einer spektakulären Preisverleihung, bei der Healthcare-Helden für ihre bahnbrechenden Innovationen ausgezeichnet werden. Sichern Sie sich direkt ihr Ticket und seien Sie live dabei!Getreu dem Motto "ALLES AUF KOMMUNIKATION" dreht sich bei VISION.A 2020 alles um aktuelle und künftige Kommunikationstrends in Pharma und Apotheke. Die Fachkonferenz für Pharma Digital von APOTHEKE ADHOC öffnet bereits zum fünften Mal ihre Türen - erstmals mit dem Exklusivpartner NOVENTI und dem exklusiven Medienpartner Healthcare Marketing. Zu den renommierten Speakern zählt in diesem Jahr auch der preisgekrönte Journalist und Digitalpionier Richard Gutjahr, der als besonderes Highlight ebenfalls durch die Awardverleihung führt.Nach einem inspirierenden ersten Konferenztag werden am Abend des 11. März 2020 zum fünften Mal Healthcare-Helden in verschiedenen Kategorien mit den VISION.A Awards ausgezeichnet. Ob fesselnder Podcast, innovativer Behandlungsansatz oder besonders nachhaltiges Konzept: Kommunikationsprofis, Healthcare-Unternehmen und herausragende eHealth-Start-ups mit bahnbrechenden Ideen können ihr erfolgreiches Projekt auf großer Bühne sehen und sich eine der begehrten Trophäen sichern.Freuen Sie sich auf eine auf eine spannende Awardverleihung, eine legendäre After-Show-Party und eine Konferenz mit Networking-Charakter: Treten Sie in den Dialog mit Digitalexperten, Marketingleads und wichtigen Entscheidern aus der Branche.Jetzt Ticket auf https://vision.apotheke-adhoc.de/tickets sichern & dabei sein!Das Team von VISION.A 2020 freut sich auf Sie!Kontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 500E- Mail: vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/4523083