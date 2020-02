Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien (pts014/18.02.2020/09:05) - Die Aufhebung des Werbeverbots für Rechtsanwälte hat neben dem Recht zu werben auch eine gewisse wirtschaftliche Notwendigkeit geschaffen, es auch halbwegs professionell zu tun. Kein Wunder, die Konkurrenz ist groß, die Marketingstrategien leider "noch" nicht. Dabei gibt es gerade für freie Berufe wie Rechtsanwälte, Fachanwälte, aber auch Steuerberater und Notare unzählige Möglichkeiten, auf sich und ihre Expertise aufmerksam zu machen. Und obwohl es nun legal ist, zögern viele noch. Warum?



Werbetherapeut und Coach Alois Gmeiner unterstützt Ärzte und Anwälte im Marketing. Er weiß: "Man muss auf einige einfache Richtlinien achten, aber sonst unterscheidet sich eine Kommunikationskampagne für eine Kanzlei nicht von einer für ein normales Wirtschaftsunternehmen. Wer neue Klienten akquirieren will, muss auf sich und sein Know-how aufmerksam machen. Auf allen Kanälen. Online und offline und mit dem Mut, innovative Marketingstrategien zu nutzen." https://www.werbetherapeut.com



Social Media und Online-PR sind perfekte Kanzlei-Marketing-Tools



Logo, Kanzleischild und Imagebroschüre sind immer noch wichtig. Aber Homepage, PR-Aktionen und Social Media bringen bereits heute schon mehr Klienten in die Kanzlei. Der Werbetherapeut rät Rechtsanwälten, sich vor allem den neuen Medien zuzuwenden und diese kontinuierlich zu nutzen.



Der Werbetherapeut empfiehlt: "Jetzt ist die perfekte Zeit, um in Kanzlei-Marketing zu investieren. Die Kosten sind überschaubar und der Erfolg spricht für sich. Ich komme bei meinen Kreativ-Coachings direkt in die Kanzlei und entwickle gemeinsam mit dem Team die Kommunikationsstrategie. Auf Wunsch vom Kanzleilogo, über die Homepage, bis zur PR-Arbeit. Vielerorts fehlt es aber an Kreativität und Mut. Dabei sind gerade YouTube und Facebook ideal für die Bekanntheitssteigerung von Anwälten. Wer es seriöser will, sollte massiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um in die Medien zu kommen und auf Google findbarer zu werden - für seine potentiellen Klienten. PR wird ja ohnehin bereits seit Jahrzehnten von cleveren Anwälten genutzt, um die Leistungen der eigenen Kanzlei ins rechte Licht zu setzen - und es gelingt und bringt neue Klienten."



Sein Fazit: Rechtsanwälte müssen daher im Marketing offensiver werden!



