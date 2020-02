Nürnberg (ots) - Schnell, sicher und gebührenfrei! So funktioniert der NORMA-Bargeld-Service, der jetzt schon ab einem Einkaufswert von 5 Euro zur Verfügung steht. Für die NORMA-Kunden geht das alles ganz leicht: Wer mit Girocard, MasterCard oder Maestro-Karte seinen Einkauf im Wert von mindestens 5 Euro bezahlt, bekommt den gewünschten Bargeldbetrag in Höhe bis zu 200 Euro bequem und sicher ausgezahlt. Die einzige Voraussetzung ist in Sekundenschnelle absolviert: Vorher muss sich jeder Kunde nur mit der Eingabe der persönlichen PIN-Nummer beim freundlichen NORMA-Kassenpersonal autorisieren.Preisgünstiger Einkauf und schneller Bargeldbezug in einem Rutsch: Von diesem komplett gebührenfreien Service kann jeder Kunde, der die Girocard, MasterCard oder Maestro-Karte zum Bezahlen einsetzt, in den über 1.300 deutschen NORMA-Filialen profitieren. Das bedeutet: Die lästige, weil meist zeitintensive Suche nach dem nächsten Bankautomaten entfällt. Und der abgehobene Bargeldbetrag wird später automatisch vom individuellen Girokonto abgebucht.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit rund 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/4523107