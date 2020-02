FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den höchsten Stand seit Mitte 2016 sind am Dienstag die Aktien von Patrizia nach Zahlen für das vergangene Jahr gestiegen. Mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent auf 24,68 Euro setzten sie sich an die Spitze des SDax der kleineren Börsentitel. Seit Jahresbeginn beträgt der Aufschlag fast ein Viertel.



Der Anbieter von Immobilieninvestments habe von höher als erwartet ausgefallenen Gebühren profitiert, sagte Analystin Katharina Schmenger von Pareto Securities. Auch habe der Anstieg des verwalteten Vermögens ihre Annahme übertroffen. "Alles in allem haben die Zahlen im vierten Quartal positiv überrascht", lautete das Fazit./bek/jha/



