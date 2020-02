Schlüchtern (ots) - Hausbau per App: Mit der mobilen Anwendung Bien-Zenker Service-Center hat Bien-Zenker als erstes Hausbauunternehmen eine Anwendung für iOS und Android veröffentlicht, die den gesamten Bauprozess mobil macht. Bien-Zenker Bauherren haben damit jederzeit und überall alle für ihren Hausbau relevanten Dokumente und Ansprechpartner zur Hand. Darüber hinaus informiert die App die Bauherren über anstehende Schritte und unterstützt sie mit umfassenden Checklisten und FAQs bei ihren Aufgaben. "Alles läuft heute über das Smartphone. Jetzt endlich auch der Hausbau", freut sich Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Mit dem Bien-Zenker Service-Center können unsere Bauherren nun so bauen, wie sie leben: digital, modern, flexibel, individuell, selbstbestimmt. Alle Fortschritte ihres Bauprojekts haben sie jetzt immer im Blick und sind so immer ganz nah am Geschehen."Der Homescreen informiert Bauherren auf einen Blick über den aktuellen Status, die jüngsten Aktivitäten sowie die letzten Dokumente. Dazu landen relevante Baudokumente wie Pläne, Baugenehmigungen oder Anträge automatisch im Dokumenten-Center. Einige Papiere sind aus verschiedenen Gründen zwar weiter unverzichtbar, aber zusätzlich haben Bauherren sie nun auch digital immer zur Hand. Mal kurz was nachschauen oder eine Info teilen ist so mit wenigen Fingerbewegungen erledigt. Auch Informationen wie Termine oder Erinnerungen an Fristen finden Bauherren in der App. Dazu umfangreiche Informationen, Tipps, FAQs und Checklisten zu vielen Themen rund um ihren Hausbau. Außerdem haben sie in der App den direkten Kontakt zu all ihren Ansprechpartnern bei Bien-Zenker. Damit ist das Bien-Zenker Service-Center der Dreh- und Angelpunkt des Hausbauprojekts."Uns war es sehr wichtig, dass unsere Bauherren bereits in der ersten Version der App einen echten Mehrwert haben. Mit den nun integrierten Funktionen bieten wir ihnen eine ganze Reihe Erleichterungen, an die wir uns in anderen Lebensbereichen schon längst gewöhnt haben. Zudem haben wir noch viele weitere Ideen, wie wir die App für Bauherren und Interessenten noch nützlicher machen können. Die werden wir nun nach und nach einbauen", kündigt Born an.Die App ist in den jeweiligen Stores für iOS- und Android-Geräte kostenfrei verfügbar. Jeder kann die App herunterladen und ausprobieren. Die Anwendung ist von vornherein funktionsfähig - in vollem Umfang zum Leben erwacht sie aber erst, wenn die Nutzer sie mit ihrem frühestens 2020 unterzeichneten Hausvertrag aktivieren.Mehr Informationen und der direkte Weg zum Download: http://bien-zenker.de/go/appÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau.www.bien-zenker.de (http://www.bien-zenker.de)Pressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/4523181