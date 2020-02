Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Bremen (pts016/18.02.2020/10:00) - Ab Mitte 2020 errichtet die bundesweit tätige Interhomes AG in direkter Nähe zum Roland-Center und naturnah in der Nähe des Sodenmattsees gelegen das neue Wohnquartier "MyLiving am Willakedamm". Der Verkauf hat schon erfolgreich begonnen.



Ein reizvoller Kinderspielplatz erhöht die Attraktivität des neuen Wohngebietes. Der schattige Quartiersplatz lädt bei gutem Wetter zum Verweilen ein.



"Wir sind stolz auf unsere erschwinglichen Familienheime, für die wir bereits 2016 mit dem FIABCI-Sonderpreis für bezahlbares Bauen ausgezeichnet wurden", so Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der Interhomes AG. "Mit dem Wohngebiet am Willakedamm können wir auch an unserem Heimatstandort Bremen einmal wieder beweisen, was wir können", schließt Vierkötter ab.



