FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Batterie-Herstellers Varta haben nach einer Umsatzwarnung von Apple am Dienstagvormittag geschwankt. Nachdem die Aktien im frühen Handel noch mit 2,7 Prozent im Plus lagen, verloren die Papiere zwischenzeitlich 2 Prozent an Wert. Zuletzt tendierten sie unverändert. Varta produziert für den Technologieriesen aus Cupertino unter anderem die Batterien für die AirPod genannten Bluetooth-Kopfhörer.



Für Christian Sandherr, Analyst der Bank Hauck & Aufhäuser, könnte die Umsatzwarnung von Apple einen schwachen Start in das Jahr 2020 für Varta bedeuten. Während die aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus in China beeinträchtigte iPhone-Produktion für Apple im Vordergrund stehe, seien es vor allem die geschlossenen Ladengeschäfte in China, die den AirPod-Verkauf und damit Varta belasten./ssc/bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

APPLE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de