Die Zahl der Pensionäre ist stark gestiegen. Das liegt vor allem an den Lehrern im Ruhestand, deren Zahl schier explodiert ist - bei überaus komfortablen Bezügen.

Es sind Zahlen, die nachdenklich machen. Gemäß den aktuellsten Statistiken stehen derzeit 21 Millionen Rentnern knapp 1,3 Millionen Pensionäre gegenüber. Die ehemaligen Staatsdiener erhalten dabei im Schnitt 2970 Euro brutto an Ruhegehalt. Bei ehemaligen Lehrern sind es sogar über 3200 Euro.

Bei den Renten hingegen liegt der Durchschnittswert bei ernüchternden 900 Euro. Da sind freilich auch kurzzeitig Beschäftigte oder einige Jahre Kindererziehung ohne sonstige Beitragszahlungen miterfasst. Doch selbst wenn man nur jene zählt, die 35 Jahre - also fast ihr ganzes Leben lang - Beiträge gezahlt haben, liegt die Durchschnittsrente nur bei 1360 Euro für Männer und knapp 1000 Euro für Frauen.

Diese Diskrepanz schlägt sich auch in den Staatsfinanzen nieder: Für die Rentner kamen zuletzt 277 Milliarden Euro an Kosten pro Jahr zusammen. Bei den Pensionären waren es 46,5 Milliarden Euro. Während also ein Rentner, vereinfacht überschlagen, "nur" für 13.200 Euro an Kosten sorgte, waren es bei einem Beamten knapp 38.000 Euro.

Und die finanzielle Last durch Ex-Beamte im Ruhestand steigt von Jahr zu Jahr an. Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge ist die Zahl der Pensionäre in den vergangenen 20 Jahren um mehr als 56 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür ist vor allem die größte Beamtengruppe: Lehrer. Bei ihnen fiel ...

