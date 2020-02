Inhaber und VRP Roger A. Bachmann wird etwas kürzer treten und sich auf Aufgaben in der Kundenberatung und Projektentwicklung konzentrieren.Zofingen - Der Verwaltungsrat hat Marc Strub per 7. Januar 2020 zum Geschäftsführer der Bachmann Engineering AG ernannt. Gleichzeitig wird das Geschäftsleitungsteam mit Nachwuchs verstärkt. Inhaber und Verwaltungsratspräsident Roger A. Bachmann wird etwas kürzertreten und sich auf Aufgaben in der Kundenberatung und Projektentwicklung konzentrieren.

