LONDON (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in Großbritannien hat sich zum Jahresende weiter von seiner robusten Seite gezeigt. Die Arbeitslosenquote betrug in den drei Monaten bis Dezember wie im vorangegangenen Abschnitt 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Mitte der 1970er Jahre. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet.



Die Beschäftigung stieg schwächer als in den drei Monaten zuvor, allerdings stärker als Analysten erwartet hatten. Im Schlussquartal wurden 180 000 Stellen geschaffen, nach 208 000 Arbeitsplätzen in den drei Monaten davor. Analysten hatten einen Aufbau von 148 000 Stellen erwartet.



Die Löhne und Gehälter erhöhten sich bis Dezember inklusive Bonuszahlungen um 2,9 Prozent, ohne Bonuszahlungen stiegen sie um 3,2 Prozent. Gegenüber der Vorperiode schwächte sich der Lohnanstieg etwas ab.



Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im Januar um 5500 gestiegen. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 14 900 auf 2600 revidiert./bgf/jsl/jha/