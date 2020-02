Die EZB erwägt, digitales Zentralbankgeld einzuführen. Das ist ein riskanter Plan - und sollte nur unter strengen Bedingungen erlaubt werden.

Brauchen wir eine digitale Alternative zum Bargeld? Die Europäische Zentralbank (EZB) denkt darüber nach, auch in anderen Notenbanken köchelt die Debatte. Jüngst hat die EZB mit den Währungshütern Kanadas, Japans, Schwedens und der Schweiz sowie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit dem Für und Wider eines digitalen Zentralbankgeldes beschäftigt.

Was steckt hinter den Überlegungen? Und wie könnte ein digitaler Euro aussehen? Im Grunde genommen muss man sich digitales Zentralbankgeld wie immaterielles Bargeld vorstellen: Speichermedien (Geldkarten, Mobiltelefone) übernähmen die Funktion einer Geldbörse. Denkbar wäre auch, dass die Bürger Guthaben direkt auf Konten bei der Zentralbank halten. Mit einem digitalen Euro könnte die EZB darauf reagieren, dass Bargeld von Teilen der Bevölkerung als unbequem empfunden und durch Banküberweisungen zurückgedrängt wird.

Viele Menschen sehen darin kein Problem. Allerdings übersehen sie, dass Bargeld etwas fundamental anderes ist als ein Guthaben auf Bankkonten. Die von der EZB und den nationalen Notenbanken ausgegebenen Euro-Scheine sind das einzige gesetzliche Zahlungsmittel in der Währungsunion, sie müssen von allen Gläubigern angenommen werden. Dieses Geld kann der EZB nie ausgehen, weil sie das alleinige Recht hat, es herauszugeben. Insofern ist Zentralbankgeld sicher, es ist das eigentliche Geld. Dagegen handelt es sich bei Bankguthaben um Geschäftsbankengeld. Bankkunden können verlangen, sich ihre Guthaben komplett in bar, also in Form von Zentralbankgeld, ...

