Linz (www.anleihencheck.de) - Das nachlassende Wachstum der deutschen Industrie hinterlässt zwangsläufig auch Spuren in Tschechien, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Derzeit seien die BIP-Prognosen für 2020 noch bei 2,20% bis 2,50%. Das Argument für den ungebrochen positiven Ausblick liefere der stabile Arbeitsmarkt gepaart mit steigenden Löhnen. Die Folge sei eine stabile Konsumnachfrage, aber auch steigende Inflation. Die Januar-Inflation habe mit 3,60% deutlich über dem Zielband der Notenbank von 2,00% aber auch über der eigenen Prognose von 3,30% gelegen. Die letzte Leitzinserhöhung habe der Zentralbankgouverneur Jiri Rusnok als Feintuning bezeichnet. Sollten aber die Inflationsdaten im Februar ähnlich hoch sein, könnte die Notenbank bei der nächsten Sitzung am 26.3. erneut für eine Leitzinserhöhung stimmen. Die Tschechische Krone werde vor diesem Hintergrund wohl weiterhin stark bleiben. Das heiße EUR/CZK-Kurse um 25,00. (18.02.2020/alc/a/a) ...

