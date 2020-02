Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien (pts021/18.02.2020/11:00) - "Familien begeistern", so heißt der erste österreichweite Kongress für Kinder- und Familienmarketing, der am 18. und 19. Juni in Wien über die Bühne geht. Zwei Tage lang laden die Familienmarketing-Spezialisten von "kids & fun consulting" ins JUFA Seminarhotel Wien City zu einer Fachtagung mit Top-Speakern aus dem DACH-Raum, mit acht Vorträgen, sechs Roundtables und einem intensiven, aber auch durchaus lustigen Workshop-Tag. Der Event - sozusagen von Profis für Profis - wartet mit einer geballten Ladung an Know-how und einem Line-Up mit prominenten Experten und Expertinnen auf.



Wie setzt man sich im Wettbewerb um Zeit und Aufmerksamkeit in dieser Zielgruppe durch? Welche Kommunikationskanäle sind cool und wie nutzt man sie am besten? Wie tickt die Jugend eigentlich und was wollen Kinder und Familien wirklich? Diese und weitere Fragen sollen an den beiden Junitagen in Wien intensiv beleuchtet und diskutiert werden. "Viele Unternehmen fühlen sich in Zeiten von Social Media und "Always-Online" etc. mit der Aufgabe der wirkungsvollen, jedoch verantwortungsvollen Ansprache von Familien und Kindern schlichtweg überfordert", weiß Ursula Weixlbaumer-Norz, Gründerin und Geschäftsführerin von "kids & fun consulting".



Gemeinsam mit dem Fachpublikum sollen die Experten und Expertinnen am ersten Kongresstag in spannenden Keynotes und interaktiven Roundtables der Frage nachgehen, wie Unternehmen heutzutage noch Familien mit ihren Marketingangeboten begeistern können. Ursula Weixlbaumer-Norz: "Der Kongress bietet wohl die perfekte Plattform, um neue Ideen für wirkungsvollere Marketingstrategien zu gewinnen und im Austausch mit Fachleuten Einblicke in neue Trends zu bekommen."



Mit im Experten-Pool sind unter anderem Vortragende aus dem Tourismus (z.B. Pascal Jenny, Tourismusdirektor von Arosa/CH, Armin Kühn/Kitzbüheler Alpen, Petra Staudinger/Mamilade Ausflugstipps und Arnold Oberacher/Conos Tourismusberatung), aus der Medien- und Kommunikationsbranche (z.B. Susanne Koll/Omnicom, Axel Dammler/iconkids & youth/München), Jugendkulturforscher Bernhard Heinzlmaier, Kinderapp-Experte Timo Dries von Fox & Sheep/Berlin, Ernährungswissenschafter Manuel Schätzer/SIPCAN und Martin Schuster/ELI Play Austria.



Der zweite Veranstaltungstag steht ganz im Zeichen eines Intensiv-Workshops mit Kinder- und Familienmarketing-Spezialistin Weixlbaumer-Norz. Im Fokus stehen Themen wie die richtige Kommunikation mit Kindern, Erlebniswelten und Begeisterungspotenziale. Ebenso der richtige Einsatz geeigneter Marketingstools im Sinne von ethischem und somit verantwortungsvollem Kindermarketing. Bis 15. März gibt es noch vergünstigte "Early-Bird"-Tickets für diesen erstmaligen Themen-Kongress.



Infos unter: http://www.familienbegeistern.at bzw. E-Mail: m.loibner@kidsandfunconsulting.at



