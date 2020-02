München (ots) - Mit einer TSV 1860 München-Sonderedition des Nissan Juke bringen Versicherungsgruppe die Bayerische und Kooperationspartner Autohimmel Bayern das erste offizielle Löwenauto auf die Straße. Damit können Löwenfans im Strassenverkehr Flagge zeigen und profitieren zugleich von einer Reihe an Vorteilen: Unter dem Motto "60 für Sechzger" versichert die Bayerische das Löwenauto mit einem rabattierten monatlichen Fixtarif für die Haftpflicht- mit Vollkaskoversicherung für nur 60 Euro. Außerdem enthält das Angebot einen Aktionsnachlass von 3.530 Euro auf den Fahrzeug-Kaufpreis. Alternativ leasen Kunden das Löwenauto für 239 Euro monatlich zuzüglich Versicherung für vier Jahre ohne Anzahlung. Zusätzlich erhält der Kunde die 1860-Fahrzeugbeschriftung, 1860-Fußmatten, einen Schlüsselanhänger sowie einen Fanshop-Gutschein im Wert von 186 Euro kostenlos dazu."Als Partner und Fans der Löwen sind wir stolz auf unseren Verein. Mit dem Löwenauto verleihen wir diesem Stolz fortan jederzeit auf der Strasse Ausdruck", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Stetig neue Wege zu gehen liegt in unserer DNA. Durch die Versicherung des ersten TSV 1860 München Fan-Autos stellen wir unseren Pioniergeist einmal mehr unter Beweis. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Autohimmel Bayern machen wir das Projekt zu einem Erfolg."Stephan Abert, Vertriebsleiter Autohimmel Bayern, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer TSV 1860 Partnerschaft nicht nur die Löwen, sondern auch einen weiteren großartigen Partner gewonnen haben. Die offene und konstruktive Kooperation mit der Bayerischen ist für uns ein großer Gewinn und macht das Löwenauto zu dem, was es ist: Ein tolles Angebot für Löwenfans inklusive Versicherung zum attraktiven Paketpreis."Die Sonderedition des Nissan Juke ist unter anderem mit dem offiziellen Vereinslogo des TSV 1860 München beklebt. Die moderne Ausstattung umfasst folgende Highlights: Navigationssystem, Lenkassistent, Geschwindigkeits-und Abstandsassistent, Around View Monitor, Einparkhilfe vorne und hinten, Klimaautomatik, LED Scheinwerfer, 19 Zoll Leichtmetallfelgen, Apple Car Play, Alcantara-Sporsitze mit Sitzheizung und vieles mehr.Verkauft wird das Nissan-Sondermodell durch die 19 Nissan Standorte des Autohimmel Bayern. Online kann das Angebot auf folgender Webseite abgerufen werden: www.loewen-lieben-nissan.de/loewenauto (http://www.loewen-lieben-nissan.de/loewenauto)Die Kfz-Versicherung der Bayerischen besticht durch ein exzellentes Leistungspaket und zählt zu den stärksten Autoversicherungen am Markt.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.Der Autohimmel Bayern mit 19 NISSAN Partnern in Ober- und Niederbayern ist der neue Premium Automobilpartner des TSV 1860 München. Der größte NISSAN Händler Deutschlands bietet ein vielseitiges Produktportfolio und zeichnet sich durch seine kompetenten und sympathischen regionalen Standorte aus, für die Kundenzufriedenheit nicht nur eine statistische Größe, sondern ein persönliches Anliegen ist.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/4523366