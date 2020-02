EUR/USD fällt zum neuen Jahrestief von 1,0820 - ZEW Umfragen Deutschlands und der Eurozone enttäuschen - US New York Empire State Index, NAHB Index und TIC Flows folgen - Die Abwärtsbewegung der Gemeinschaftswährung hat sich verstärkt und so fiel der EUR/USD am Dienstag zu 1,0820, nach dem die ZEW Umfrage enttäuschte. Die aktuellen Konjunkturbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...