Taipeh (ots/PRNewswire) - Vorintegration der Peripherie in Edge Computing-Plattform und Auswahl von smarten IdeenIn einem konstant starken Marktumfeld für KI-gestütztes IoT haben sich alle Arten von KI-Geräten auf dem Markt behauptet. Den Anfang der intelligenter werdenden Industrie haben Cloud Computing und Big Data gemacht. Im zweiten Schritt folgen nun die externen Anwendungen der KI und Smart Thinking in verschiedenen Ausprägungen. Aetina Corporation hat die Bedeutung der KI an der Netzwerkperipherie früh erkannt und sich schnell als Anbieter von GPGPU-Lösungen und Edge-KI-Rechenplattformen positioniert.Aetina konzentriert sich auf industrielle GPUPU und GPU-basierte Computerplattformen, die anpassbare und mit Edge AIoT-Umgebungen konforme Lösungen in vielen Varianten erfordern. Die Aetina Corporation hat, um die für diesen deutlichen Markttrend erforderlichen grundlegenden Fähigkeiten zu verbessern und den Anforderungen der Entwickler im Bereich künstliche Intelligenz entgegenzukommen, das Konzept SparkBot ins Leben gerufen. Der Name SparkBot verbindet die Bedeutung der Begriffe "Spark" (Zündfunke) und "Roboter" und verdeutlicht Aetinas Engagement für AIoT-Integration. Aetina SparkBot erschließt die Leistungsfähigkeit von Edge-KI, um der Branche den zündenden Funken zu liefern und die Entwicklung voranzutreiben. SparkBot ist ein Plan, der nicht nur die Integration von Software und Hardware in die Aetina KI-Computerplattform vorwegnimmt, sondern den Entwicklern auch Ideen für Edge AI-Anwendungen liefert. SparkBot umfasst die Entwicklung verwandter Produkte, die Zusammenarbeit mit Unternehmen der vertikalen Systemintegration (SI) und Engagement für die Unterzeichnung von Absichtserklärungen (MOUs) mit Edge-Ökosystempartnern. Aetina hat die experimentelle Roboterentwicklung im SparkBot-Projekt außerdem nicht nur zu Demonstrationszwecken konzipiert. SparkBot bringt auch Ideen für KI zusammen, um mehr Möglichkeiten für die Nutzung intelligenter Umgebungen zu schaffen.Aetina wird auf der Embedded World eine Live-Demo mit Versuchsrobotern aus dem SparkBot-Projekt zeigen. Drei Typen von Robotern und Plattformen stehen für Demozwecke zur Verfügung: Surface, TurtleBot Waffle Pi mit der Aetina Jetson AGX Xavier-AX710-Plattform; Line, TurtleBot Burger mit der Aetina Jetson TX2-AN310-Plattform; und Dot, TurtleBot Burger mit der Aetina Jetson Nano-AN110-Plattform. Aetina SparkBot wird das Konzept eines logistischen Anwendungsszenarios einschließlich Zugangskontrolle und Fernverwaltung von Lagerhäusern, Industrierobotern und automatischen Fahrzeugen auf der Ausstellung präsentieren.Aetina möchte das Edge AIoT-Ökosystem vervollständigen und weitere Ideen und Lösungen für die Industrie einbringen. Besuchen Sie Aetina auf der Embedded World 2020 in Halle 1#1-207, um mehr zu erfahren, oder im Internet unter www.aetina.com (http://www.aetina.com/), wo Sie einen tieferen Einblick in das Aetina Edge AIoT-Ökosystem erhalten können.