BERLIN (Dow Jones)--Norbert Röttgen will mit seiner Kandidatur zum CDU-Vorsitz die Partei neu für die Zukunft positionieren und den Kampf gehen die AfD und die Linken forcieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel könne nach seinem Willen bis zum Ende der Legislaturperiode im nächsten Jahr im Amt bleiben.

Für Röttgen geht es bei der Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU nicht nur um eine Personalentscheidung. Vielmehr gehe es um die politische, personelle, inhaltliche und strategische Positionierung der CDU. "Es geht um die Zukunft der CDU und es geht um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft unseres Landes", erklärte Röttgen in Berlin. Bei Kramp-Karrenbauer habe er dazu wenig gehört. Es gelte nun, die Unsicherheiten in der Bevölkerung zu überwinden. Die AfD habe an Zustimmung gewinnen können nicht weil sie überzeugende Lösungen anbiete. "Die Angst ist das Geschäft der AfD", so der 54-Jährige.

Er ziehe aus den Schwierigkeiten bei der SPD die Lehre, dass man deren Fehler nicht wiederholen dürfe. Dort habe man keine Idee für die Zukunft formuliert.

Neben Röttgen gelten drei weitere Politiker aus Nordrhein-Westphalen als Anwärter für die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer und potentielle Kanzlerkandidaten der Union. Als Interessenten für den Parteivorsitz gelten NRW-Ministerpräsident Norbert Laschet, der CDU-Politiker Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Kramp-Karrenbauer will Merz, Spahn und Laschet diese Woche treffen. Es wird erwartet, dass sie nächste Woche einen Zeitplan für die Nachfolge vorlegt. Mit Röttgen wirft ein Merkel-Kritiker seinen Hut in den Ring. Nach einem historischen Wahldebakel der CDU bei der NRW-Landtagswahl im Jahr 2012 hatte Spitzenkandidat Röttgen in seinem Amt als Bundesumweltminister in Berlin weitermachen wollen. Aber Merkel entschied, dass er gehen musste. Ihm folgte ihr Vertrauter Peter Altmaier im Umweltministerium nach.

