NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nach einer Umsatzwarnung infolge der Coronavirus-Epidemie haben die Aktien von Apple am Dienstag im vorbörslichen US-Handel deutlich nachgegeben. Noch bevor nach dem Feiertag zum Wochenstart an der Wall Street wieder regulär gehandelt wird, ging es für die Papiere des Technologiekonzerns bereits um 3,6 Prozent auf 313 US-Dollar im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag nach unten.



Apple hatte am Vorabend gewarnt, wegen des Coronavirus in China seine erst wenige Wochen alte Umsatzprognose für das laufende Quartal zu verfehlen. Bei iPhones gebe es Lieferengpässe, weil die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als geplant.



Wie es derzeit aussieht, wird der Aktienkurs von dieser Nachricht unter die für Anleger wichtige kurzfristige 20-Tage-Linie bei 319 Dollar gedrückt. Bereits Ende Januar hatte der raketenhafte Kursanstieg - nach sechs Monaten - an Schwung verloren. Insgesamt verzeichneten die Papiere einen Wertzuwachs von 230 Prozent seit dem Zwischentief Anfang 2019.



Für Neil Wilson von Markets.com ist es völlig unverständlich, wie überhaupt jemand von dieser Entwicklung überrascht sein könne. Es sei klar gewesen, dass es infolge des Coronavirus Einschnitte bei Produktion und Konsum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geben werde. Apple sei hier der Indikator für die zukünftige Entwicklung der Gewinne der davon betroffenen Firmen.



Unter Analysten sieht man es ähnlich. Trotz der schlechten Nachrichten veränderte keiner der Experten seine Empfehlung für die Apple-Aktie, wenngleich einige Kursziele angepasst wurden. Dies sei "nicht schön, aber kein Beinbruch und angesichts menschenleerer Straßen in China auch keine große Überraschung", erklärte Experte Ingo Wermann von der DZ Bank.



Laut Analyst Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan ändert sich mit Blick auf Apple nichts am langfristigen Szenario. So dürfte es für 5G-fähige iPhones eine große Nachfrage geben. Die Probleme des ersten Quartals dürften jedoch auch noch in das zweite Quartal hineinwirken./ssc/bek/jha/



