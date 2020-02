Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die US-Notenbank den Leitzins seit Sommer 2019 um insgesamt 75 Basispunkte gesenkt hat, ist sie nun in den Warte-Modus gewechselt, berichten die Analysten der Helaba.Mit einem Zielkorridor von 1,50% bis 1,75% und einer CPI-Teuerung über 2% bleibe die Geldpolitik gemessen am Realzins aktuell klar expansiv ausgerichtet. Selbst in der Spitze, als der Mittelwert des Leitzinskorridors bei 2,375% gelegen habe, sei der Realzins nur marginal positiv gewesen. Angesichts des Wachstums 2018 von fast 3% könne man hier kaum von einer zu restriktiven Geldpolitik sprechen. Die Wende, die die FED dann 2019 vollzogen habe, bedeute kein Eingeständnis, dass die Zinserhöhungen 2018 ein Fehler gewesen seien. Inwiefern die folgenden Zinssenkungen dazu geführt hätten, dass die konjunkturelle Verlangsamung überschaubar geblieben sei - die Vorjahresrate des realen BIP falle wohl nicht unter den Trend von 2% - bleibe unklar. Aus Sicht der FED seien es vor allem "Versicherungsschritte" gewesen, die die Wahrscheinlichkeit eines negativeren Ausgangs reduzieren sollten. Im Grunde habe die Notenbank mit ihren Zinssenkungen allerdings in erster Linie die schädliche Handelspolitik Trumps alimentiert. ...

