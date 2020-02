Was ein gewisses Alleinstellungsmerkmal von meinem Blog, Youtube Kanal und Newsletter ist, dass neben vielen fundierten eigenständigen Analyse von Aktien es 10 von mir selbst entwickelte Investmentmodelle gibt, die konsequent angewendet und mit etwas Erfahrung fast jeden von einem Anfänger bei der Geldanlage zu einem Halbprofi machen können. Dies fängt an, warum Investieren überhaupt so wichtig ist und setzt sich fort mit welchem einfachen Modell man finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Wichtig sind aber auch die Modelle zur Aktienbewertung und wie man ein Portfolio steuern kann. Am bestem aber das neue Video die 10 Investmentmodelle im Schnelldurchlauf schauen, wo alle kurz vorgestellt werden. Diese sind auch unten in der Mail verlinkt. Politisches Beben in DeutschlandNach den […] ...

