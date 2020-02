Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.830,68 -0,59% +2,28% Stoxx50 3.500,90 -0,56% +2,88% DAX 13.676,70 -0,78% +3,23% FTSE 7.358,31 -1,01% -1,45% CAC 6.054,44 -0,52% +1,28% DJIA 29.398,08 -0,09% +3,01% S&P-500 3.380,16 +0,18% +4,62% Nasdaq-Comp. 9.731,18 +0,20% +8,45% Nasdaq-100 9.623,58 +0,29% +10,20% Nikkei-225 23.193,80 -1,40% -1,96% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,74% +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,11 52,33 -1,8% -0,94 -15,9% Brent/ICE 56,55 57,67 -1,9% -1,12 -13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.587,81 1.580,96 +0,4% +6,86 +4,6% Silber (Spot) 17,89 17,79 +0,6% +0,10 +0,2% Platin (Spot) 980,85 971,00 +1,0% +9,85 +1,6% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,0% +0,00 -7,0%

Sehr stark zeigt sich weiterhin die Feinunze Gold, zumindest in Euro gerechnet. Am Dienstag kostet sie mit zeitweise fast 1.469 Euro so viel wie nie zuvor.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte nach dem langen Wochenende mit Abgaben in die verkürzte Woche starten. Ausgerechnet der Börsenliebling Apple erinnert Anleger an die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirusepidemie in China. Der Technologiegigant kann die aktuelle Umsatzprognose für das laufende Quartal nicht halten. Apple begründete die Umsatzwarnung explizit mit der Epidemie in China, steht damit aber nicht allein. So haben auch BHP Billiton und HSBC vor den Folgen der Epidemie gewarnt. Verstärkt werden die Sorgen von der Ratingagentur Moody's, die Kreditanalysten haben ihre Wachstumsprojektionen für China wegen des Coronavirus gesenkt. Und Morgan Stanley hält die bisherigen Erwartungen für die Jahresendstände der asiatischen Börsenindizes im Gefolge der Epidemie nicht mehr aufrecht. Die wirtschaftlichen Auswirkungen insgesamt bleiben aber weiterhin ungewiss. Das gilt auch für eine weitere Hiobsbotschaft. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump liebäugelt mit der Beschränkung der Chip-Zulieferungen nach China wegen des Huawei-Streits.

Apple geben im vorbörslichen US-Aktienhandel 3,3 Prozent ab.

Der Technologiesektor dürfte insgesamt unter Druck stehen: Advanced Micro Devices, Intel, Nvidia und Micron sinken um bis 2,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q, Saskatoon

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Leifheit AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: 4,5 zuvor: 4,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Umsatzwarnung von Apple führt an den Börsen zu Gewinnmitnahmen. "Zwei Schritte vor, einer zurück, daran wird sich angesichts des Umfelds auch in den kommenden Tagen nichts ändern", so ein Marktteilnehmer. Apple ist das erste der globalen US-Unternehmen, das unter explizitem Verweis auf den Coronavirus seine Prognose eingedampft hat und keine konkrete Neue nennt. Die HSBC-Bank hat ihren Nettogewinn halbiert und stellt das Aktienrückkaufprogramm ein wegen der Kosten für die laufende Restrukturierung. Der Kurs fällt um 6 Prozent. Intesa will 4,86 Milliarden Euro in Aktien für UBI Banca bieten. UBI-Aktien haussieren um 23 Prozent, Intesa steigen um 2,2 Prozent. Fast alle Bankenwerte Italiens zeigen sich im Plus. Stärkster DAX-Wert sind einmal mehr die binnenmarktorientierten RWE, die um 1,5 Prozent steigen. In Europa liegt der Index der Versorger mit einem Plus von 0,7 Prozent ebenfalls an der Spitze. Unter Verkaufsdruck stehen dagegen Chip-Werte, einerseits wegen der Apple-Warnung, andererseits wegen neuer Abschottungstendenzen der Trump-Administration. Dialog Semiconductor fallen um 4,3 Prozent, STMicro um 0,8 Prozent und Infineon um 1,5 Prozent. Compugroup gewinnen 1,8 Prozent nach einem positiven Kommentar von Warburg. Der europäische Stoxx-Technologie-Index verliert 0,9 Prozent. Noch stärker abwärts geht es mit den Rohstoffwerten und den Auto-Aktien. Hier stehen Renault mit einem Minus von 4,7 Prozent nach schwachen Zahlen zum Autoabsatz besonders unter Druck. Thyssenkrupp fallen um 5,8 Prozent. Kone hatte ihren Rückzug aus dem Bietergefecht um die Aufzugsparte mitgeteilt. Leicht ins Plus gedreht sind Deutsche Börse. Die Zahlen zum vierten Quartal hätten ein etwas langsameres Wachstum gezeigt, dies lag jedoch wie Gewinn und Umsatz im von Analysten erwarteten Rahmen. Auch die Aktien der anderen Börsenbetreiber wie der Euronext oder der LSE legen etwas zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Mo, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0825 -0,11% 1,0835 1,0836 -3,5% EUR/JPY 118,76 -0,25% 118,91 119,10 -2,6% EUR/CHF 1,0619 -0,09% 1,0621 1,0633 -2,2% EUR/GBP 0,8301 -0,39% 0,8340 0,8327 -1,9% USD/JPY 109,72 -0,13% 109,75 109,92 +0,9% GBP/USD 1,3040 +0,27% 1,2994 1,3013 -1,6% USD/CNH (Offshore) 7,0049 +0,28% 7,0064 6,9828 +0,6% Bitcoin BTC/USD 9.710,51 +0,83% 9.782,26 9.663,51 +34,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Lediglich Schanghai drehte minimal ins Plus, sonst überwogen Abgaben. Eine Umsatzwarnung von Apple hat die Teilnehmer wieder an die wirtschaftlichen Gefahren durch die Coronaepidemie erinnert. Derweil hat Moody's die Prognose für das BIP-Wachstum in China gesenkt. Und Morgan Stanley hält die bisherigen Erwartungen für die Jahresendstände der asiatischen Börsenindizes im Gefolge der Epidemie nicht mehr aufrecht. Am japanischen Markt litten vor allem Elektronik- und Technologiewerte unter den wieder aufgefrischten Sorgen wegen der Coronaepidemie. So fielen TDK um 4,2 Prozent und Advantest um 5,7 Prozent. Hinzu kam, dass der Yen als sicherer Hafen profitierte und so zusätzlich Druck auf den Aktienmarkt ausübte. In Südkorea standen vor allem Transport- und Technologiewerte unter Druck. Derweil gingen am Markt Spekulationen um, dass die Bank of Korea auf ihrer kommenden Sitzung Ende Februar die Leitzinsen senken könnte. In Hongkong litten die Apple-Zulieferer von Elektronikkomponenten unter der Warnung des US-Giganten. Zudem hatte die HSBC 2019 wegen hoher Firmenwertberichtigungen ihren Nettogewinn mehr als halbiert. Die Aktie sackte um 2,3 Prozent ab. In Australien hatte BHP ordentliche Zahlen vorgelegt. Allerdings stellte BHP wie viele andere Unternehmen den Ausblick unter Vorbehalt wegen des Coronavirus. Für die Aktie ging es um 0,8 Prozent nach oben. Die größten Verluste erlitten Altium mit knapp 8 Prozent. Das Spezialsoftware-Unternehmen sieht wegen Corona die Ergebnisse 2020 nur noch am unteren Ende der Prognosespanne. Unter den Apple-Zulieferern verloren in Taiwan Hon Hai Precision 0,6 Prozent und Foxconn 0,3 Prozent.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Die derzeitigen Belastungsthemen wie Coronavirus und Apple beträfen nur andere Assetklassen wie Aktien. Die Nachfrage nach langlaufenden Rentenpapieren sei dagegen wieder angezogen, die Neuemissionen würden gut aufgenommen und Nachrichten wie die Konsolidierung im italienischen Bankensektor seien gute Nachrichten für die Kapitalstärke der beteiligten Institute. Auf eine Ausweitung der Credit Spreads deute daher wenig hin.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Sturm "Sabine" richtet Schäden von 675 Millionen Euro an

Eine Woche nach dem Sturm "Sabine" liegt den Versicherern die Schadenbilanz vor. Der Wintersturm hat 540.000 versicherte Schäden in Höhe von insgesamt 675 Millionen Euro verursacht. Davon zahlen die Sachversicherer 600 Millionen Euro für 500.000 beschädigte Häuser, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe. Mit rund 40.000 Schäden in Höhe von 75 Millionen Euro sind die Kfz-Versicherer vergleichsweise wenig betroffen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte.

IW fordert nach Tesla-Baustopp Prämien für schnelles Arbeiten

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat angesichts des Baustopps für Tesla in Brandenburg Prämien für schnelleres Arbeiten gefordert. "Wir brauchen einfacheres Planungsrecht, effizientere Abläufe und besseres Projektmanagement", sagte IW-Direktor Michael Hüther der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Daimler gibt trüben Ausblick für 2020

Daimler rechnet im Lkw-Geschäft nach dem Gewinneinbruch vergangenes Jahr in den kommenden Monaten angesichts weltweit schwacher Märkte mit zunehmendem Gegenwind. In den wichtigen Märkten Nordamerika und Europa werde eine deutlich rückläufige Entwicklung erwartet, kündigte Daimler Trucks anlässlich des Jahrespressegesprächs an. "Auf den konjunkturellen Gegenwind in wichtigen Regionen haben wir uns eingestellt und unsere Produktion angepasst", sagte Martin Daum, Daimler-Vorstand für das Lastwagen- und Busgeschäft.

Dt Börse will weiter strukturell wachsen, CEO kritisiert niedrige Zinsen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 18, 2020 07:04 ET (12:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.