Die Milliarden, die der Amazon-Gründer Jeff Bezos für die Klimarettung spenden will, hat er zu Lasten des Klimas verdient. Mit dieser plumpen PR-Masche darf er deshalb nicht davonkommen.

Der reichste Mann der Welt im Jahr 1889 hieß Andrew Carnegie. In seinem "Evangelium des Reichtums" begründete der Stahlunternehmer das, was man heute Philanthropie nennt. Wer reich sei, so Carnegie, solle als eine Art Treuhänder für die Bedürftigen dienen und sein Geld und sein "überlegenes Wissen" für sie einsetzen, weil sie es selbst nicht könnten oder wollten.

Der reichste Mann der Welt im Jahr 2020 heißt Jeff Bezos. Er verkündete gerade, dass er zehn Milliarden Dollar seines Privatvermögens für den Klimaschutz stiften will. Forscher, Aktivisten und NGOs will er damit fördern, um so schließlich die Erde zu retten. Ob er aber wirklich der Richtige ist, um sich öffentlichkeitswirksam ...

