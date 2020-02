Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Resources, die börsennotierte Gesellschaft hinter dem kalifornischen Asset Manager Franklin Templeton, will offenbar den Konkurrenten Legg Mason übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies würden die Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal" und der Finanznachrichtendienst "Bloomberg" übereinstimmend berichten. Beide würden sich auf mit den Verhandlungen vertraute Personen berufen. Demnach könnte der Milliardendeal noch am Dienstag (18. Februar) offiziell verkündet werden. Die Unternehmen hätten sich bislang nicht zu den Berichten geäußert. ...

