Tesla will Insidern zufolge in China offenbar erstmals kobaltfreie Akkus einsetzen. Es gebe fortgeschrittene Gespräche mit dem Hersteller CATL.

Tesla treibt die Batterietechnologie voran und will in China offenbar erstmals Akkus einsetzen, die ohne das Schwermetall Kobalt auskommen. Dazu befinde sich der US-Elektroautopionier in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Für die bisher üblichen Lithium-Ionen-Batterien wird Kobalt benötigt, das wegen des energieaufwändigen Abbaus nicht nur teuer ist. Da sich die Lagerstätten überwiegend im Kongo befinden und der Rohstoff dort zudem unter fragwürdigen Bedingungen wie etwa Kinderarbeit abgebaut wird, ist es auch höchst umstritten. Auch andere Hersteller suchen deshalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...