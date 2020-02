18. Februar 2020 - Vancouver, British Columbia, Kanada - Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM, FRA: 7N11, OTC: NKORF) (das "Unternehmen" oder "Palladium One") hat eine regionale Diamantbohrfirma, Northdrill Oy, aus Rovaniemi, Finnland, mit einem Winterbohrprogramm auf dem palladiumdominanten PGE-Nickel-Kupfer-Projekt Lantinen Koillismaa ("LK") beauftragt. Die Teams sollen (ungefähr) am 24. Februar mobilisiert werden und direkt im Anschluss mit den Bohrungen beginnen."Das primäre Ziel unseres aktuellen Bohrprogramms ist die Aktualisierung und Umwandlung der historischen Ressourcenschätzung auf Haukiaho in eine aktuelle, NI43-101-konforme Ressourcenschätzung. Unsere bestehenden Palladiumvorkommen in einer Zeit ständiger, nicht zu bewältigender Lieferdefizite um Palladium-Unzen zu erweitern, ist nötig, um Liefersicherheit zu gewährleisten.Analysten1 berichten, dass 2019 das Palladium-Angebotsdefizit 1.200.000Unzen erreichte, während die Nachfrage der Automobilbranche ihren Höchststand von 9.700.000 Unzen erzielte und das Angebot des Bergbausektors insgesamt nur bei 6.900.000 Unzen lag. Obwohl 2019 weniger Fahrzeuge produziert wurden, hat die vermehrte Nutzung von Palladium in gasbetriebenen Fahrzeugen in Europa und China die Nachfrage auf Rekordhöhe hochschnellen lassen. Da eine steigende Zahl von produzierten Fahrzeugen die gesetzlichen Standards China 6 und Euro 6D erfüllen, wird das 8-jährige Palladium-Defizit wohl noch weiter anhalten und 2020 sogar noch steigen", sagte Derrick Weyrauch, President und CEO.Genehmigungs-UpdateAm 13. Februar 2020 hat die finnische Bergbaubehörde drei Vollstreckungsbescheide genehmigt (siehe Pressemitteilung vom 13. Februar 2020), sodass das Unternehmen ungeachtet jeglicher Widerspruchsverfahren alle geplanten Explorationstätigkeiten einschließlich Bohrungen durchführen kann. Die drei Genehmigungen beziehen sich auf die Kaukua-Zonen des Projekts LK.BohrprogrammDas geplante Bohrprogramm besteht aus Diamantbohrungen von bis zu 5.000 Metern und soll auf der Lagerstätte Kaukau beginnen und dann zur Zone Haukiako übergehen, wofür es eine historische Ressourcenschätzung gibt. (Siehe Pressemitteilung vom 9. Januar 2019). 2011 wurde Haukiaho in sehr großem Abstand erbohrt und das Unternehmen plant Infill- und Erweiterungsbohrungen. Haukiaho ist das Hauptziel des aktuellen Programms und die Bohrungen zielen auf höhergradige Zonen ab, die bei den aktuellen IP-Untersuchungen ausgemacht wurden.Haukiaho beherbergt höhergradige Erzlinsen mit hohen Kupfer- und Nickelwerten. Unter den historischen Bohrabschnitten waren 0,97g/t PGE über 61 Meter (0,56g/t Pd, 0,22g/t Pt, 0,20g/t Au, 0,32% Cu, 0,23% Ni in HAU12-018).Qualifizierter SachverständigerDie Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration und Director des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.Über Palladium One:Palladium One Mining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Platinmetall-Nickel-Kupfer-Vorkommen mit einem besonderen Fokus auf Palladium gerichtet ist. Seine Vermögenswerte umfassen das Platinmetall-Kupfer-Nickel-Projekt Lantinen Koillismaa ("LK") in Nordzentral-Finnland und das Nickel-Kupfer-Platinmetall-Konzessionsgebiet unweit von Marathon (Ontario, Kanada).Die Lagerstätte Kaukau im Projekt LK beherbergt angezeigte Ressourcen im Umfang von 635.600 Unzen Palladiumäquivalent ("PdÄq") mit 1,80 g/t PdÄq* (enthalten in 11 Millionen Tonnen mit 0,81 g/t Pd, 0,27 g/t Pt, 0,09 g/t Au - 1,17 g/t Platinmetall -, 0,15 % Cu und 0,09 % Ni) sowie abgeleitete Ressourcen im Umfang von 525.800 Unzen PdÄq mit 1,50 g/t PdÄq (enthalten in 11 Millionen Tonnen mit 0,64 g/t Pd, 0,20 g/t Pt, 0,08 g/t Au - 0,92 g/t Platinmetall -, 0,13 % Cu und 0,08 % Ni) (siehe Pressemeldung vom 9. September 2019). Kaukau ist für eine Erweiterung offen und die mineralisierten Zonen Kaukau South, Murtolampi und Haukiaho bedürfen einer systematischen Exploration anhand von Diamantbohrungen, um den mineralisierten Bohrabschnitten nachzugehen.* Der Palladiumäquivalent wird unter Verwendung der folgenden Metallpreise (in US-Dollar) berechnet: 1.100 $ pro Unze Pd, 950 $ pro Unze Pt, 1.300 $ pro Unze Au, 6.614 $ pro Tonne Cu und 15.432 $ pro Tonne Ni.1 Johnson Matthey, Februar 2020, PGM Market ReportFÜR DAS BOARD:"Derrick Weyrauch"President & CEO, DirectorNähere Informationen erhalten Sie über:Derrick Weyrauch, President & CEOE-Mail: info@palladiumoneinc.comTel: 1-778-327-5799Die TSX Venture Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der aktuell geltenden Fassung registriert. Sie dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungspflicht besteht.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich auf die Zukunft, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Kontext beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die zukünftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens. Sie sind oft an Wörtern wie "rechnen mit", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen" bzw. vergleichbaren Ausdrücken zu erkennen und enthalten Aussagen, wonach eine Handlung oder ein Ereignis eintreten "kann", "dürfte", "könnte", "soll" oder "wird". Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Erfolge bzw. andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Verbindung mit der Projekterschließung; den Bedarf für weitere Finanzmittel; Betriebsrisiken in Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Preisschwankungen bei Palladium und anderen Rohstoffen; Besitzansprüche; Umwelthaftungsansprüche und Versicherungsfragen; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; das Ausbleiben von Dividenden; den Wettbewerb; die Verwässerung; die Volatilität unseres Aktienpreises und Handelsvolumens; und steuerliche Folgen für kanadische und US-amerikanische Aktionäre. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Tätigung solcher Aussagen und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen ändern. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen unangemessene Sicherheit beizumessen. 