Nach einer Umsatzwarnung infolge der Coronavirus-Epidemie haben die Aktien von Apple am Dienstag im vorbörslichen US-Handel deutlich nachgegeben. Noch bevor nach dem Feiertag zum Wochenstart an der Wall Street wieder regulär gehandelt wird, ging es für die Papiere des Technologiekonzerns bereits um 3,6 Prozent auf 313 US-Dollar nach unten. Apple hatte am Montagabend gewarnt, wegen des Coronavirus ...

