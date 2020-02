Vancouver, British Columbia - 18. Februar 2020, Draganfly Inc. (CSE: DFLY) (OTCQB: DFLYF) (FWB: 3U8) ("Draganfly" oder das "Unternehmen") - ein mehrfach ausgezeichneter Branchenführer in der Herstellung von unbemannten Luftfahrtsystemen ("UAS"), ferngesteuerten Luftfahrtsystemen ("RPAS") und unbemannten Fahrzeugsystemen für den kommerziellen Einsatz, gab heute bekannt, dass der Police Service Saskatoon seinen Support- und Servicevertrag mit Draganfly bis Ende 2020 verlängert hat.Draganfly und die Polizei von Saskatoon arbeiten seit 2008 im Bereich Einsatz von RPAS in Notfalldienst-Anwendungen zusammen. Im Rahmen dieser mehr als zehnjährigen Beziehung hat Draganfly der Polizei von Saskatoon UAV-Flugservices, Hardware und Beratungsleistungen bereitgestellt und konnte dabei wertvolles Feedback und wichtige Einblicke in die Polizeiarbeit sammeln. Mit der Verlängerung dieses Support-Vertrags wird Draganfly die Drohneneinsätze der Polizei von Saskatoon bis Dezember 2020 weiter unterstützen.Die Polizei von Saskatoon nutzt die Drohnentechnologie für zahlreiche Ermittlungen, unter anderem für die Erhebung von forensischen Daten bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen sowie bei Tötungsdelikten und Gewaltverbrechen. Draganfly leistet bei UAV-Einsätzen Unterstützung, während die Kommissare den Tatort sichern und Daten erheben.Draganfly ist in der Lage, den gesamten Tatort effizient zu erfassen, sodass die Polizei von Saskatoon mittels Fotogrammetrie-Software orthorektifizierte 3D-Modelle und Karten erstellen kann, um den Tatort exakt zu vermessen. Diese Technologie unterstützt bei der Beschleunigung des Datenerhebungsprozesses. Anstatt genaue und detaillierte Messungen am Boden vornehmen zu müssen, kann das Ermittlungsteam auf Luftaufnahmen und das 3D-Modell zurückgreifen, um fehlende Daten zu ergänzen, was in kritischen Momenten wertvolle Zeit sparen kann."Unsere Ermittler hier bei der Polizei von Saskatoon profitieren enorm von der anhaltenden Beziehung mit Draganfly. Die UAV-Technologie unterstützt uns auf effiziente und kostengünstige Weise bei der wichtigen Spurensicherung am Tatort, wenn wir schwerwiegende Verbrechen ermitteln. Letztlich konnten wir unsere Kollisions- und Tatortanalysen optimieren und die allein durch Drohnen mögliche einzigartige Perspektive nutzen, um die Darlegung wichtiger Beweise vor Gericht zu verbessern", sagte Wachtmeister Nolan Berg vom Polizeidienst Saskatoon.Draganfly kann auf eine bemerkenswerte Geschichte der Zusammenarbeit mit Organisationen der öffentlichen Sicherheit und der Polizei zurückblicken. Im Jahr 2013 wurde ein von Draganfly produziertes UAV für seine Rolle bei der Lokalisierung eines Mannes gewürdigt, der im Mai 2013 verschwunden war. Bilder einer Kamera des Luftfahrzeugs führten die Fahnder zu einem Mann, der sich nach einem Verkehrsunfall in einem Waldgebiet verirrt hatte. Dies war der erste Fall weltweit, in dem das Leben eines Menschen durch eine Drohne gerettet wurde; diese Drohne hat heute ihren Platz im Smithsonian National Air and Space Museum."Wir freuen uns sehr über die Verlängerung dieses Vertrags, denn dies zeigt das anhaltende Vertrauen der Polizei von Saskatoon in die marktführende Technologie von Draganfly, und es zeigt auch, dass wir mit dieser Technologie in dem Sektor etwas bewirken können", sagte Cameron Chell, der CEO von Draganfly.Über den Saskatoon Police ServiceDer Saskatoon Police Service wurde 1903 begründet und ist die städtische Polizei von Saskatoon, Saskatchewan, die für mehr als 270.000 Menschen im Westen von Kanada im Einsatz ist. Als Teil des Gemeinwesens leistet der SPS einen ausgezeichneten Service, um ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. Durch das Engagement seiner Polizeibediensteten in Verbindung mit Innovation und Technologie hat der SPS in der Polizeiarbeit von ganz Kanada eine führende Position inne.Über DraganflyDraganfly Inc. (CSE: DFLY; OTCQB: DFLYF; FWB: 3U8) ist ein Entwickler und Hersteller von qualitativ hochwertigen, hochmodernen UVS sowie Softwarelösungen, mit denen die Geschäftswelt revolutioniert wird. Draganfly ist bereits seit mehr als 21 Jahren ein anerkannter Marktführer im Technologiesektor und hat sich als preisgekrönter Branchenführer in der Herstellung von UAV und UVS für den kommerziellen Einsatz in der öffentlichen Sicherheit, Landwirtschaft, Industrieprüfung, Kartierung und im Vermessungswesen einen Namen gemacht.Draganfly ist ein von Leidenschaft und Erfindungsgeist geprägtes Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, seine Kunden in aller Welt mit effizienten Lösungen und erstklassigen Dienstleistungen zu versorgen, die nicht nur Zeit und Geld sparen sondern auch Leben retten.Nähere Informationen zu Draganfly erhalten Sie www.draganfly.com.Weitere Investorinformationen finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc,https://www.otcmarkets.com/stock/DFLYF/overviewoder https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.Medien KontaktArian HopkinsE-Mail: arian@businessinstincts.comUnternehmenskontaktTel.: 1-306-955-9907E-Mail: info@draganfly.comZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen", wie sie nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "rechnen mit", "glauben", "fortsetzen", "Pläne" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen über zukünftige Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen, die vom Management als angemessen erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und werden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren entwickelt, die hierin dargelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die den allgemeinen Wertpapiermärkten innewohnenden Risiken; Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung; die inhärente Unsicherheit von Kostenschätzungen und das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, Währungsschwankungen; regulatorische Beschränkungen, Haftung, Wettbewerb, Verlust von wichtigen Angestellten und andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen gefordert. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht verlässlich sind.Die Canadian Stock Exchange (CSE) hat den Sachverhalt der Börsennotierung der Stammaktien von Draganfly in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. 