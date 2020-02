Bonn (ots) - Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix will linear und digital der Anbieter für erlebbare Politik sein. Das kündigte die neue Programmgeschäftsführerin der ARD, Eva Lindenau, bei ihrer offiziellen Amtseinführung am Dienstag an. "phoenix steht für Ereignisse in Echtzeit, für vertiefende Einordung und für Meinungsvielfalt in Debatten - also für das ganze Bild! Dieses Angebot wollen wir künftig auch auf unseren digitalen Kanälen weiter ausbauen", sagte Eva Lindenau in ihrer Antrittsrede vor dem phoenix-Team im Beisein der Intendanten von ARD und ZDF. phoenix habe unlängst in der Thüringen-Krise wieder seine Stärke bewiesen und die Bedeutung des Programmauftrags bestätigt.Der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow betonte: "Die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, dass sie bei phoenix Politik live erleben können, gerade wenn sich die Ereignisse überschlagen wie in den vergangenen Wochen. phoenix beleuchtet das Geschehen von allen Seiten, damit sich die Menschen ihre eigene Meinung bilden können. Damit leistet phoenix einen überaus wertvollen Beitrag zum Funktionieren unserer Demokratie." Eva Lindenau sei als Journalistin und Juristin genau die Richtige, um den Sender in der öffentlich-rechtlichen Programmfamilie von ARD und ZDF zu vertreten und phoenix in die digitale Zukunft zu führen, sagte Buhrow.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut ergänzte: "phoenix stellt die erfolgreiche Zusammenarbeit von ARD und ZDF täglich unter Beweis. Der Sender leistet in Zeiten zunehmender demokratiefeindlicher Tendenzen und Falschmeldungen einen wichtigen Beitrag zur politischen Meinungsbildung - und stärkt damit gleichzeitig die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Ich wünsche Eva Lindenau viel Erfolg und freue mich auf ein weiterhin gutes Miteinander sowie auf neue Impulse für unser Gemeinschaftsprojekt."Zugleich wurde Dr. Helge Fuhst, der Vorgänger von Eva Lindenau, verabschiedet. Der ARD-Vorsitzende dankte ihm für sein erfolgreiches Wirken als phoenix-Programmgeschäftsführer. "Helge Fuhst hat phoenix zusammen mit seiner ZDF-Kollegin Michaela Kolster mit einem komplett neuen Erscheinungsbild, Programminnovationen und der Einleitung eines digitalen Profilierungsprozesses entscheidend vorangebracht. Die ARD bedankt sich dafür und wünscht Herrn Fuhst viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe", sagte Buhrow. Fuhst war im Oktober 2019 als Zweiter Chefredakteur zu ARD-Aktuell nach Hamburg gewechselt.Eva Lindenau (44) verantwortet die phoenix-Programmgeschäfte gemeinsam mit Michaela Kolster, die das Amt seit 2012 innehat. Seit November 2019 moderiert Eva Lindenau im Wechsel mit Michaela Kolster die politische Diskussionssendung "unter den linden" mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.Fotos von der Amtseinführung finden Sie unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4523816