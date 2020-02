WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Februar überraschend eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex sei um einen Punkt auf 74 Punkte gefallen, teilte die National Association of Home Builders am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem unveränderten Wert von 75 Punkten gerechnet. Noch im Dezember 2019 hatte der Indikator mit 76 Punkten den höchsten Stand seit 1999 erreicht.



Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt. Werte des Stimmungsbarometers über 50 Punkten signalisieren, dass die Mehrheit der Häuserbauer die Bedingungen positiv beurteilt./jsl/jkr/he