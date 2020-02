Plätze im Pflegeheim sind teuer, die gesetzliche Pflegeversicherung reicht dafür meist nicht. Private Zusatztarife schließen die Lücke - und geben teilweise noch weit mehr Hilfen, auch für Angehörige.

"Gerade wer langfristig pflegebedürftig ist, muss entlastet werden", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erst an diesem Montag vor Journalisten. "Darauf sollten wir uns konzentrieren." Angesichts immer weiter steigender Zuzahlungen für die Pflege will der CDU-Politiker vor allem bei jahrelangen Belastungen gegensteuern. Es gebe noch gute andere Ansätze, als den Eigenanteil für Pflegebedürftige festzuschreiben. Der Koalitionspartner SPD pocht indes auf eine Begrenzung solcher Zuzahlungen aus eigener Tasche.

Die deutsche Bevölkerung wird immer älter und damit häufen sich die Pflegefälle. Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung kommen nur für das Allernötigste auf, die Pflegezusatzversicherung, die private Ergänzung zur gesetzlichen Pflegeversicherung, hat daher zum Ziel, die Differenz zwischen den hohen Kosten im Pflegefall und den selten ausreichenden Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung zu decken. Und es geht nicht nur um Geldleistungen: Im Leistungsspektrum der Pflegezusatzversicherung gewinnen Assistance Leistungen immer mehr an Bedeutung. Sie können den zu Pflegenden und ihren Angehörigen viel Arbeit und Stress ersparen.

Doch ist eine Pflegezusatzversicherung überhaupt sinnvoll? Ein typisches Beispiel: Eine vollstationäre Unterbringung in einem Pflegeheim kostet zwischen 2500 und 3500 Euro, regional können die Zahlen abweichen. Die gesetzliche Pflegeversicherung zahlt aber im Pflegegrad 2 nur 770 Euro, im Pflegegrad 3 dann 1262 Euro und im Pflegegrad 4 maximal 1775 Euro für die vollstationäre Pflege im Heim. Die Differenz muss der Gepflegte oder seine Kinder zahlen, wenn dessen eigenes Vermögen aufgezehrt ist. Im ungünstigsten Fall sind also zwischen 2730 Euro monatlich aufzubringen, im besten Fall immer noch 725 Euro. Das reißt große Löcher in die Haushaltskasse.

Die Pflegezusatzversicherung macht aufgrund der hohen Heimkosten also durchaus Sinn. Ähnlich verhält es sich bei den Kosten für einen mobilen Pflegedienst. Auch hier werden die Kosten kaum durch die gesetzliche Leistung getragen.

Breit gefächertes Angebot

Es gibt verschiedene Varianten der privaten Pflegeversicherung. Interessant ist vor allem das Pflegetage- bzw. Pflegemonatsgeld. Dabei erhält der Versicherte eine vereinbarte Summe pro Tag oder Monat. Hier wird die volle Summe entweder bereits im Pflegegrad 4 oder erst im Pflegegrad 5 gezahlt. Bei niedrigeren Pflegegraden wird die Summe anteilig gezahlt. Beim Pflegetagegeld kann der Versicherte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...