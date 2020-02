Das Mehrweg/Einweg-Chaos, Nachhaltigkeit und Konkurrenz durch Online-Lieferdienste: Der deutsche Getränke-Einzelhandel steht vor einigen Herausforderungen. Verbands-Chef Andreas Vogel über die Zukunft der Branche.

Bier, Wasser und Schorlen: Dafür wird an der Kasse Pfand fällig. Anders ist das etwa bei vielen Getränken ohne Kohlensäure und Säften. Die hessische Landesregierung will dem einen Riegel vorschieben und das Pfandsystem erweitern. Für ihren Plan brachte sie eine Initiative im Bundesrat ein. Das Ziel: Künftig sollen Verbraucher auf sämtliche Dosen und Einweg-Kunststoffflaschen Pfand zahlen. So soll weniger Müll anfallen und die Mehrwegverpackungen gestärkt werden.Mehrwegflaschen bringt momentan auch der Discounter Aldi Süd vermehrt in Umlauf, eigentlich bekannt auch für sein Bier aus Einwegflaschen. Hier testet man momentan in einigen Filialen den Verkauf von Bier in Mehrwegflaschen. Hat nun also der Krieg gegen die Einwegflaschen begonnen? Fragen an Andreas Vogel, Vorstand des Verband des Deutschen Getränke-Einzelhandel e.V. (VDGE).

WirtschaftsWoche: Glauben Sie, dass die Initiative aus Hessen zur Vereinheitlichung des Einwegpfands sinnvoll ist?Andreas Vogel: Ich stehe zu 100 Prozent hinter dieser logischen Forderung, denn es kann ja wirklich niemandem vernünftig erklärt werden, warum auf eine PET-Einwegflasche mit Apfelsaft ohne Kohlensäure kein Pfand erhoben wird, dafür aber auf eine PET-Einwegflasche mit Apfelschorle oder eine Cola mit Kohlensäure sehr wohl. Vielmehr lautete bei der seinerzeitigen Einführung der Pfandpflicht für Einweg- und Dosengebinde die entsprechende Argumentation für diese aus heutiger Sicht absurde Ausnahmeregelung, dass Fruchtsäfte damals überwiegend in Mehrwegflaschen und Kartons abgefüllt wurden und damit keine Notwendigkeit für eine Pfandeinführung bestehen würde. Dieses Argument zieht heutzutage aber längst nicht mehr, da Fruchtsäfte zunehmend in PET-EW-Flaschen angeboten werden.

Ist das Thema Nachhaltigkeit denn in der Getränkebranche angekommen?Absolut. Ein positives Beispiel ist da etwa der deutliche Zuwachs von ökologisch vorteilhaften Glasgebinden insbesondere im Bereich der Mineralwässer. Momentan ist es sogar so, dass die Glashütten mit der Neuproduktion von Flaschen kaum hinterherkommen. Bei PET-Einweggebinden gab es laut dem Marktforschungsinstitut Nielsen im letzten Jahr dagegen einen Rückgang um etwa elf Prozent. Aber von der im Verpackungsgesetz festgeschriebenen Quote von 70 Prozent Mehrweg sind ...

