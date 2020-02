Nach einem alten Witz (im Essay »Razzien, Deiche und der Bau der Chinesischen Mauer« streifen wir eine Variante davon, doch auch dort kosten wir sie zu wenig aus!) ließe sich über Sigmund Freuds Psychoanalyse der Witz machen: »It's mostly one thing - or your mother.« - »[Das Problem] ist meistens das Eine - oder deine Mutter.«

Der Beitrag Hauptsache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...