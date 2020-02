Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Warnung von Apple vor den Folgen des Coronavirus hat am deutschen Aktienmarkt am Dienstag Gewinnmitnahmen ausgelöst. Der DAX fiel um 0,7 Prozent auf 13.681 Punkte, nachdem er am Montag noch neue Rekorde markiert hatte. "Zwei Schritte vor, einer zurück, daran wird sich angesichts des Umfelds auch in den kommenden Tagen nichts ändern", so ein Marktteilnehmer. "Grund ist das Gezerre wegen der Auswirkungen des Coronavirus einerseits und der guten Liquiditätssituation andererseits", sagte er.

Apple ist das erste der globalen US-Unternehmen, das unter explizitem Verweis auf das Coronavirus seine Prognose eingedampft hat und bisher keine konkret neue nennt. Unter Druck standen deshalb Chipwerte, so gaben Infineon um 2,2 Prozent nach und Dialog Semiconductor um 4,5 Prozent. Schwach notierten aber auch die Auto-Aktien, so Daimler mit einem Minus von 2,8 Prozent. Die Aktien der vom Welthandel abhängigen Deutschen Post fielen um 2,5 Prozent.

Rückzug in "sichere Häfen"

Gesucht waren dagegen so genannte sichere Häfen mit vergleichsweise geringer Abhängigkeit von der Entwicklung in China. RWE stiegen um weitere 1,6 Prozent und markierten mit 34,11 Euro den höchsten Stand seit sieben Jahren. Vonovia zogen um 1,2 Prozent an und Deutsche Telekom gewannen 1,4 Prozent.

Leicht ins Plus gedreht waren nach schwächerem Start Deutsche Börse. Die Geschäftszahlen zum vierten Quartal vom Vorabend haben ein etwas langsameres Wachstum gezeigt. Das hatte der Markt aber erwartet. Die hauseigenen Prognosen der Börse wurden erfüllt.

Der TecDAX gab 0,8 Prozent ab. Allerdings gewannen Compugroup 2 Prozent auf 66,25 Euro, nachdem Warburg die Aktie mit Kursziel von 75 Euro zum Kauf empfohlen hatte.

Thyssen mit Fahrstühlen abwärts - LPKF mit schwachem Index-Debüt

Thyssenkrupp fielen um 5,5 Prozent. Am Vortag hatte die finnische Kone ihren Rückzug aus dem Bietergefecht um die Aufzugsparte mitgeteilt. Die verbleibenden Bieter sind Finanzinvestoren, "die wissen, wie dringend Thyssenkrupp das Geld braucht", so ein Händler. Das Unternehmen dürfte daher deutlich weniger als erhofft erlösen.

Die Aktien des SDAX-Neulings LPKF litten unter Gewinnmitnahmen, sie fielen um 7,6 Prozent. Sie hatten am Morgen die Aktien von TLG Immobilien im SDAX ersetzt. Als "sehr ordentlich" wurden die Geschäftszahlen von Patrizia im Handel bezeichnet, der Kurs stieg um 5,7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,1 (Vortag: 57,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,40 (Vortag: 2,61) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner und 23 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.681,19 -0,75% +3,26% DAX-Future 13.658,50 -0,89% +4,04% XDAX 13.662,66 -0,87% +4,02% MDAX 29.057,80 -0,88% +2,63% TecDAX 3.234,62 -0,82% +7,29% SDAX 12.913,59 -1,17% +3,21% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,56% +18 ===

