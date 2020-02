Selbsternannte Umweltschützer laufen Sturm gegen Teslas geplantes Werk in Brandenburg. Sie sollten besser ganz woanders demonstrieren.

Wenn Pessimisten, die bei jeder Gelegenheit den wirtschaftlichen Untergang des Abendlandes herbeireden, noch eines Beweises für ihre Thesen bedurften - im brandenburgischen Nadelwald bekommen sie ihn geliefert. Was sich dort seit ein paar Tagen abspielt, schlägt alles, was bisher dagewesen ist im Land der Neinsager, Blockierer und Verhinderer. Nicht unbedingt in Ausmaß und Vehemenz der Proteste. Aber an Doppelmoral.

Seit bekannt ist, dass dort ausgerechnet der US-Elektroautobauer Tesla ein Werk hochziehen will, fühlen sich viele herausgefordert. Elektroautos im Allgemeinen und Tesla ganz besonders sind ihnen oft ohnehin ein Dorn im Auge.

Nirgendwo sonst in der Welt hält sich der Glaube, dass die E-Mobilität sowieso kein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz sei, so hartnäckig wie in Deutschland. Zwar lässt er sich mit allen neueren, seriösen Studien als das entlarven, was er eben ist: nämlich Quatsch [1].

Trotzdem bildet er nun auch für die Proteste gegen Teslas Engagement in Brandenburg einen fruchtbaren Humus. Sozusagen als pseudowissenschaftlicher Unterbau. Kein Wunder, dass die notorischen Klimawandelleugner und E-Auto-Hasser von der Afd sofort versuchten, auf diesen Zug aufzuspringen [2]. Und dass es dem nun gegen den Bau klagenden Verein aus Bayern wirklich nur um den Schutz von Wald und Flur geht, muss man bezweifeln. Gehört der Verein doch zu den Energiewendegegnern von "Vernunftkraft" [3].

Nun muss man den Bau der Gigafactory am Rande von Berlin natürlich nicht gut finden. Sein Missfallen darüber kundzutun, notfalls auch per Klage, ist das gute Recht aller Bürger. Doch wenn man sich die Argumente der Kläger genauer besieht, kommen einem starke Zweifel an den Zweiflern.

Ja, für das geplante Werk werden Bäume gefällt. Die Behörden hatten ...

