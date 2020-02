SFW verkündet stolz, dass HELEN das Unternehmen für die Bereitstellung eines zirkulierenden Wirbelschichtkessels (ZWS-Kessel) für die neue Bioenergieanlage Vuosaari ausgewählt hat, und SFW somit HELEN bei der Erreichung der CO2-Neutralität bis 2035 unterstützen kann

SFW gab heute bekannt, dass Helen Oy mit dem Unternehmen einen Vertrag über einen zirkulierenden Wirbelschichtkessel (ZWS-Kessel) für die neue Anlage Vuosaari C in Helsinki eingegangen ist. Diese Bioenergieheizanlage mit einer Brennstoffwärme von 220 MW wird hauptsächlich mit forstwirtschaftlicher Biomasse arbeiten.

SFW entwirft, liefert und baut die ZWS-Kessel-Insel, außerdem die Rauchgasreinigung, Zusatzeinrichtungen und ein Kesselgehäuse. Die neue Bioenergieanlage wird neben Helens bestehendem Kraftwerksgelände in Vuosaari erbaut werden. Die neue Anlage wird in der Heizsaison 2022-2023 mit der Wärmeerzeugung beginnen.

Tomas Harju-Jeanty, CEO, Sumitomo SHI FW kommentierte:

"SFW ist mit vollem Engagement bei der Entwicklung von Helens CO2-freien Zukunft dabei. Wir sind stolz darauf, dass unsere innovative ZWS-Kessel-Technologie als Schritt von Helens Ziel, dem Ausstieg aus der Kohleverbrennung, ausgewählt wurde.

Unsere ZWS-Kessel-Technologie, die für das im Bioenergieheizwerk Vuosaari ausgewählt wurde, wird bereits in über 100 Anlagen in knapp 20 Ländern verwendet, darunter in letzter Zeit Finnland, Schweden, Korea und Japan. Durch die von SFW gelieferten Lösungen rund um erneuerbare Energien werden jährlich über 30 Millionen Tonnen CO2-Emissionen aus fossiler Energie eingespart."

Hinweise für Herausgeber:

Sumitomo SHI FW (www.shi-fw.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Verbrennungs- und Dampferzeugungstechnologien. Das Unternehmen hat mehr als 510 ZWS-Kesselanlagen rund um den Globus verkauft und stellt damit Versorgungsunternehmen, unabhängigen Energieerzeugern und industriellen Kunden hochwertige Technologielösungen zur Verfügung. Unsere Führungsposition im Bereich der ZWS-Kesselfeuerung ist auf unser Streben zurückzuführen, Spitzenkonstruktionen für hohe Effizienzgrade, Brennstoffflexibilität und niedrige Emissionen bereitzustellen. Unsere Energielösungen gehen über Wirbelschicht-Technologien hinaus und decken eine breite Palette an Umweltprodukten, Abhitzekesseln sowie eine Reihe von Aftermarket-Dienstleistungen ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200218006025/de/

Contacts:

Sumitomo SHI FW

Jan Rogers, +1-908-713-3288